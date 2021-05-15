Политолог Бредихин рассказал о "большой игре" Киева в ситуации вокруг Медведчука

Киев затеял "большую игру" в идее обмена лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинских граждан, считает политолог Антон Бредихин.

Киев затеял "большую игру" в идее обмена лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинских граждан, считает политолог Антон Бредихин.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена Медведчука на осужденных в России украинцев. Бредихин рассказал, чего на самом деле хотят добиться киевские власти, сообщает издание "Народные новости".

"Дело Медведчука, как таковое, началось не сегодня и не вчера, а началось еще с введения цензуры и закрытия его каналов", — напомнил эксперт.

По его словам, украинское руководство выдавливало лидера ОПЗЖ из всех сфер, чтобы он покинул территорию страны и перестал влиять на снижение рейтингов президента Владимира Зеленского.

"Это не борьба Зеленского и Медведчука. Здесь идет большая игра и заинтересованность", — отметил Бредихин.

Киев вряд ли захочет менять политика на одного украинца, сказал он. Политолог предположил, что список будет широким, и, возможно, он уже составлен.