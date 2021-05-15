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20:24   15 Мая 2021
Политика

Пресс-секретарь посольства США в РФ написала прощальный пост о своей работе

Пресс-секретарь посольства США в РФ написала прощальный пост о своей работе

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс сообщила, что для нее было "честью" работать в Москве.

Ранее Москва приняла зеркальные меры на высылку российских дипломатов из США. Персонами нон грата объявили десять сотрудников американского посольства в столице РФ. Среди них — пресс-секретарь дипведомства Ребекка Росс. Она в своем аккаунте в Twitter написала прощальный пост.

"Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы​​​", — написала дипломат.

В завершении она выразила надежду, что вновь сможет посетить "прекрасную Россию".

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