20:24 15 Мая 2021Политика
Пресс-секретарь посольства США в РФ написала прощальный пост о своей работе
Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс сообщила, что для нее было "честью" работать в Москве.
Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс сообщила, что для нее было "честью" работать в Москве.
Ранее Москва приняла зеркальные меры на высылку российских дипломатов из США. Персонами нон грата объявили десять сотрудников американского посольства в столице РФ. Среди них — пресс-секретарь дипведомства Ребекка Росс. Она в своем аккаунте в Twitter написала прощальный пост.
"Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы", — написала дипломат.
В завершении она выразила надежду, что вновь сможет посетить "прекрасную Россию".