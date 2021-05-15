Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:15   15 Мая 2021
Политика

Нетаньяху обсудил с Байденом меры защиты гражданских лиц в ходе военной операции в Газе

Нетаньяху обсудил с Байденом меры защиты гражданских лиц в ходе военной операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, обсудив ход военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

По имеющейся информации, стороны обсудили детали проводимой израильскими войсками операции против палестинских радикалов, которые с 10 мая выпустили по территории государства свыше 2 тыс. ракет.

Отмечается, что во время переговоров Нетаньяху проинформировал Байдена о мерах защиты гражданских лиц при ударах ЦАХАЛ. В то же время министр по гражданским делам Палестины заявил, что палестинский лидер Махмуд Аббас и Байден обсудили по телефону последние события в регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #израиль #нетаньяху #сектор газа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров