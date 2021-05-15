Французы аплодировали Путину после решения по США и Чехии

Читатели французской газеты Le Figaro полностью поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных государств.

Читатели французской газеты Le Figaro полностью поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных государств.

Один из пользователей написал, что РФ можно похвалить за то, что страна окончательно определилась в отношении ряда стран. Так, Соединенные Штаты не заботятся о других и делают все только в своих интересах.

"Москва проявила правильную инициативу", — написал читатель.

Другие граждане Франции призвали называть США и Чехию не "недружественными странами", а врагами. Эти государства ищут повод ослабить РФ.

"Здесь не хватает только Франции и Польши!" — заявил gauloisrefractaires.

Еще один пользователь призвал аплодировать президенту России Владимиру Путину, поскольку он не пускает агрессивные шаги других государств на самотек. Другой читатель считает, что РФ показала: санкции — это "не улица с односторонним движением.