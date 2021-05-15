Племянница принцессы Дианы станет женой африканского мультимиллиардера

Британская модель и племянница покойной принцессы Дианы Китти Спенсер скоро станет замужней дамой. Предложение ей сделал мультимиллиардер из Южной Африки Майкл Льюис.

Британская модель и племянница покойной принцессы Дианы Китти Спенсер скоро станет замужней дамой. Предложение ей сделал мультимиллиардер из Южной Африки Майкл Льюис.

Спенсер хранила свою помолвку в тайне, пока секрет не раскрыла ее подруга. По ее утверждению, предложение 62-летний Льюис сделал еще в канун Рождества и девушка ответила согласием.

В интервью журналу Town&Country племянница леди Ди призналась, что любовь для нее — самое важное чувство, она мечтает о спокойной семейной жизни и планирует подарить супругу детей. Невеста младше избранника вдвое — Спенсер 30 лет, но разница в возрасте с будущим мужем ее не смущает.

Летом 2019 года папарацци сделали снимок Спенсер с массивным кольцом на безымянном пальце. Новости о возможной помолвке появились уже тогда, но теперь информацию будущая жена Льюиса подтвердила официально.