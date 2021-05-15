Пушков резко отреагировал на заявление Чубайса о ненависти к властям СССР

Сенатор Алексей Пушков резко ответил на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти.

Сенатор Алексей Пушков резко ответил на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти.

Ранее Чубайс заявил, что люди во времена СССР были вынуждены жить в "омерзительной" лжи. По этой причине, отметил чиновник, он и ненавидит советскую власть.

"Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний", — написал Пушков в Twitter.

Без соответствующих объяснений Чубайса "картина получается неполной", подчеркнул сенатор.