Политолог Марков рассказал о долге президента РФ в случае угрозы со стороны Украины

Украина становится постоянной угрозой для национальной безопасности, поэтому долг президента РФ Владимира Путина заключается в ее купировании, считает политолог Сергей Марков.

Украина становится постоянной угрозой для национальной безопасности, поэтому долг президента РФ Владимира Путина заключается в ее купировании, считает политолог Сергей Марков.

В ходе совещания с постоянными членами Совбеза Путин заявил, что Украину превращают в "антипод" России. Комментируя слова главы государства, Марков отметил, что угрозы в адрес РФ должны быть купированы, пишет ФАН.

"Россия должна быть защищена от угроз. Если киевский режим превращается в угрозу национальной безопасности, то долг президента — ликвидировать это", — подчеркнул политолог.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сделал ставку на эскалацию напряженности в отношениях с Россией. Поэтому Путин жестко высказался по вопросу политики Киева, хотя раньше не делал этого, объяснил Марков.