Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:47   15 Мая 2021
Политика

Политолог Марков рассказал о долге президента РФ в случае угрозы со стороны Украины

Политолог Марков рассказал о долге президента РФ в случае угрозы со стороны Украины

Украина становится постоянной угрозой для национальной безопасности, поэтому долг президента РФ Владимира Путина заключается в ее купировании, считает политолог Сергей Марков.

В ходе совещания с постоянными членами Совбеза Путин заявил, что Украину превращают в "антипод" России. Комментируя слова главы государства, Марков отметил, что угрозы в адрес РФ должны быть купированы, пишет ФАН.

"Россия должна быть защищена от угроз. Если киевский режим превращается в угрозу национальной безопасности, то долг президента — ликвидировать это", — подчеркнул политолог.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сделал ставку на эскалацию напряженности в отношениях с Россией. Поэтому Путин жестко высказался по вопросу политики Киева, хотя раньше не делал этого, объяснил Марков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #украина #марков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров