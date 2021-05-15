Глава партии "Родина" выслушал жалобы жителей отдаленных районов Псковской области

Жители Псковской области встретились с лидером партии "Родина" Алексеем Журавлевым и обсудили сложности жизни в отдаленных районах региона.

Жители Псковской области встретились с лидером партии "Родина" Алексеем Журавлевым и обсудили сложности жизни в отдаленных районах региона.

Депутат Госдумы с рабочим визитом посетил город Опочка. Многие местные жители узнали Журавлева на улице и начали с ним диалог, чтобы рассказать о своих проблемах.

Так, одной из тем для беседы стали трудности, с которыми сталкиваются многодетные семьи. Они пожаловались на плохую информированность о мерах социальной защиты, поскольку узнавать об этом им приходится из соцсетей, а не от ответственных госструктур. При этом выделяемая помощь может не всегда доходить до отдаленных районов.

Кроме того, в ходе разговора подняли тему проблем здравоохранения. По словам горожан, чувствуется нехватка медицинской помощи и наблюдается отсутствие в некоторых населенных пунктах фельдшерско-акушерских пунктов.

"Если в крупном городе пациент может в крайнем случае вызвать скорую помощь, обратиться в платную клинику, то в небольшом населенном пункте, где нет даже ФАПа, люди оказываются в безвыходной ситуации. Считаю, что это недопустимо. Медицина должна быть одинаково доступной для всех граждан России", — цитирует Журавлева Федеральное агентство новостей.

Депутат обратился с поручением к псковским членам партии "Родина" взять на контроль озвученные проблемы. Также Журавлев пообещал оказать содействие региональным коллегам в их решении.