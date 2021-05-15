Политолог Матвейчев указал на действия "Новой газеты" в угоду зарубежным "инвесторам"

Очередную петицию с явным политизированным подтекстом запустила редакция "Новой газеты" на сайте Change.org.

Очередную петицию с явным политизированным подтекстом запустила редакция "Новой газеты" на сайте Change.org.

Этот шаг является не чем иным, как новой информационной провокацией против России, заказанной Западом. Такое мнение выразил профессор ВШЭ, политолог Олег Матвейчев в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению сотрудников издания, под прессингом оказались десятки исполнителей и музыкальных коллективов, несогласных с текущей политобстановкой в стране. Речь идет о таких музыкантах, как Noize MC, Алексей Кортнев, Мария Любичева, группа "Ногу свело!" и так далее.

По словам Матвейчева, в "Новой газете" вместо журналистов работают профессиональные провокаторы. Они необъективно освещают события в России и ведут настоящую информационную войну при поддержке западных спонсоров.

"Они, собственно, никакой журналистикой не занимаются. Вместо этого устраивают всевозможные провокации, ведут информационную войну с нашим народом, с нашей страной. Делается это для иностранных заказчиков", — объяснил специалист.

Деятельность "Новой газеты" не соответствует общепринятым этическим принципам профессиональной журналистики. Кроме того, авторы петиции не только намеренно искажают действительность, но и пытаются дестабилизировать общественно-политическую обстановку в РФ выполняя заказ зарубежных "инвесторов", заключил политолог.