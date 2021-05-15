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19:27   15 Мая 2021
Политика

Украинский политик оценил шансы на проведение досрочных выборов президента

Украинский политик оценил шансы на проведение досрочных выборов президента

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева оценил шансы на проведение досрочных президентских выборов в стране.

По его мнению, глава государства Владимир Зеленский объявит о досрочных выборах на 30-летие независимости Украины. На это указывают четкие признаки, добавил Рева.

"Выйдет с какими-то инициативами. По всему видно, что катастрофа в экономике, социальной сфере заставляет его перезагружать все то, что происходит", — сказал экс-министр.

Зеленский может пожертвовать тремя годами текущего президентского срока ради того, чтобы одержать победу в новых выборах, объяснил Рева. Глава государства понимает, что нельзя упускать шанс получить еще пять лет президентства, отметил политик.

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#украина #выборы #зеленский

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