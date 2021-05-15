Украинский политик оценил шансы на проведение досрочных выборов президента

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева оценил шансы на проведение досрочных президентских выборов в стране.

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева оценил шансы на проведение досрочных президентских выборов в стране.

По его мнению, глава государства Владимир Зеленский объявит о досрочных выборах на 30-летие независимости Украины. На это указывают четкие признаки, добавил Рева.

"Выйдет с какими-то инициативами. По всему видно, что катастрофа в экономике, социальной сфере заставляет его перезагружать все то, что происходит", — сказал экс-министр.

Зеленский может пожертвовать тремя годами текущего президентского срока ради того, чтобы одержать победу в новых выборах, объяснил Рева. Глава государства понимает, что нельзя упускать шанс получить еще пять лет президентства, отметил политик.