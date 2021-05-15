Оуэн Хуркума стал первым небинарным мэром британского Бангора

Политик Оуэн Хуркума возглавил город Бангор Великобритании. Он является первым небинарным мэром в этой части Соединенного Королевства.

Политик Оуэн Хуркума возглавил город Бангор Великобритании. Он является первым небинарным мэром в этой части Соединенного Королевства.

По словам журналистов BBC, 23-летний Оуэн не относит себя к какому-то определенному полу. Он просит себя называть "они". Политик стал первым самым молодым мэром в истории Уэльса. Ранее он работал заместителем главы города.

Оуэн заявил, что в должности мэра продолжит отстаивать права таких же, как он, небинарных людей.

Ранее дочь известного актера театра и кино Михаила Ефремова Анна-Мария сообщила о своей небинарности. Она отметила, что не хочет причислять себя к какому-то гендеру.