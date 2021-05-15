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19:20   15 Мая 2021
Политика

Оуэн Хуркума стал первым небинарным мэром британского Бангора

Оуэн Хуркума стал первым небинарным мэром британского Бангора

Политик Оуэн Хуркума возглавил город Бангор Великобритании. Он является первым небинарным мэром в этой части Соединенного Королевства.

По словам журналистов BBC, 23-летний Оуэн не относит себя к какому-то определенному полу. Он просит себя называть "они". Политик стал первым самым молодым мэром в истории Уэльса. Ранее он работал заместителем главы города.

Оуэн заявил, что в должности мэра продолжит отстаивать права таких же, как он, небинарных людей.

Ранее дочь известного актера театра и кино Михаила Ефремова Анна-Мария сообщила о своей небинарности. Она отметила, что не хочет причислять себя к какому-то гендеру.

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