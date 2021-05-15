Писатель Лесев назвал сдержанной реакцию России на арест Медведчука

Реакция Российской Федерации на арест главы партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука является сдержанной и крайне дипломатичной.

Реакция Российской Федерации на арест главы партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука является сдержанной и крайне дипломатичной.

По словам украинского писателя Игоря Лесева, если Медведчук не уезжает из страны, то для главы государства Владимира Зеленского начнуться "репутационные качели". Он отметил, что после досрочных парламентских выборов Зеленский начал рассуждать о втором президентском сроке и активно следить за своим рейтингом. Кроме того, писатель прокомментировал реакцию Москвы на ситуацию с главой ОПЗЖ.

"Пока эта реакция сдержанная и очень дипломатичная. Мол, это внутреннее дело Украины, а Медведчука мы ценим и уважаем за то, что он всегда выступал за дружбу между нашими странами и народами", — подчеркнул Лесев.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может предложить Москве обмен Медведчука на осужденных в РФ граждан страны.