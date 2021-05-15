Захарова упрекнула власти Чехии в неспособности разобраться в "деле Врбетице"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала власти Чехии за то, что они не могут провести объективное расследование по делу о взрывах на складах во Врбетице.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала власти Чехии за то, что они не могут провести объективное расследование по делу о взрывах на складах во Врбетице.

Дипломат указала на "тотальную неразбериху" в расследовании по этому делу. Прага лишь пытается переложить всю ответственность на Москву.

"Власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий", — подчеркнула Захарова.

Таким образом политик прокомментировала публикацию в издании Mladá fronta DNES. Там сообщалось, что арендатор складов — компания Imex Group — подала иск в суд о краже своего имущества. В организации уверены, что взрывы не могли полностью уничтожить все оружие.