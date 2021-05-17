Жители Банги вышли на пророссийский марш после премьеры фильма "Турист" про инструкторов из РФ, которые помогали центральноафриканскому народу предотвратить госпереворот.

Жители Банги вышли на пророссийский марш после премьеры фильма "Турист" про инструкторов из РФ, которые помогали центральноафриканскому народу предотвратить госпереворот.

Участники проследовали к стадиону имени отца — основателя ЦАР Бартелеми Боганда, где 14 мая прошел первый показ российской картины. Сообщается, что киносеанс собрал от 10 до 20 тысяч человек, пишет ФАН.

Людям из благополучных стран сложно понять весь масштаб и значимость такого события для жителей республики, которая недавно с трудом вырвалась из хаоса войны и терроризма. Для центральноафриканского народа премьера "Туриста" значит больше, чем любой блокбастер о супергероях, ведь все подвиги в нем они совершали сами.

"Это ведь фактически о себе люди смотрели фильм, отчасти даже буквально", — подчеркнул советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров.

Сложно сказать, что чувствуют люди, которые недавно ощутили все события из фильма в реальности, вспоминая все зверства террористов, смерть и море крови. Они могли бы и по сей день все это наблюдать, если бы Москва не откликнулась на просьбу официальных властей, и российские инструкторы не обучили местную полицию и армию давать отпор вооруженным боевикам. Благодаря полученным навыкам войска ЦАР смогли вернуть правительству контроль над территорией республики. В знак благодарности жители ЦАР после премьеры киноленты "Турист" организовали торжественное шествие с флагами России.