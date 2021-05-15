Путин обратился к участникам турнира дзюдо среди полиции и армии

Президент России Владимир Путин направил приветствие всем участникам и организаторам XV Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии.

Президент России Владимир Путин направил приветствие всем участникам и организаторам XV Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии.

Обращение президента было опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Убежден, что XV Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии пройдет как всегда успешно, на высокой соревновательной ноте. Желаю спортсменам удачи, а зрителям — самых добрых, незабываемых впечатлений", — сказал Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что в текущем году Национальный союз ветеранов дзюдо отмечает 15-летний юбилей. За время своего существования организация стала действительно авторитетной, резюмировал он.

Ранее Путин спрогнозировал усиление политических репрессий на Украине. Таким образом он отреагировал на арест депутата Виктора Медведчука.