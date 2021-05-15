Депутат Госдумы Бальбек указал на готовность Москвы к диалогу с Киевом

Москва готова поддержать намерения Киева начать переговоры, несмотря на напряженные взаимоотношения, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Москва готова поддержать намерения Киева начать переговоры, несмотря на напряженные взаимоотношения, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность из-за слов президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что Украину превращают в "антипод" России.

"Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями", — констатировал Бальбек.

Депутат выразил уверенность, что Москве есть о чем поговорить с Киевом. В этом диалоге можно было бы затронуть проблемы, которые не решаются на протяжении нескольких лет, уточнил он.