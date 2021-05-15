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18:34   15 Мая 2021
Политика

Депутат Госдумы Бальбек указал на готовность Москвы к диалогу с Киевом

Депутат Госдумы Бальбек указал на готовность Москвы к диалогу с Киевом

Москва готова поддержать намерения Киева начать переговоры, несмотря на напряженные взаимоотношения, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность из-за слов президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что Украину превращают в "антипод" России.

"Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями", — констатировал Бальбек.

Депутат выразил уверенность, что Москве есть о чем поговорить с Киевом. В этом диалоге можно было бы затронуть проблемы, которые не решаются на протяжении нескольких лет, уточнил он.

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#россия #украина #бальбек

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