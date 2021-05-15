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18:27   15 Мая 2021
Политика

Работу WhatsApp в России могут ограничить

Работу WhatsApp в России могут ограничить

Работу мессенджера WhatsApp в России могут ограничить. Об этом высказался глава комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат подтвердил, что работу популярного мессенджера технически можно ограничить. Однако это является вопросом широкого обсуждения, добавил Хинштейн. Глава думского комитета дал такой комментарий РИА Новости в субботу.

Новые правила конфиденциальности WhatsApp начинают действовать с 15 мая. Материнская компания Facebook будет получать регистрационные данные аккаунтов, сведения о транзакциях и другую информацию пользователей.

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#госдума #whatsapp #хинштейн

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