Финские музыканты объявили бойкот властям перед выборами

Группы отказались выступать на предвыборных мероприятиях из-за коронавирусных ограничений.

Финские музыкальные коллективы отказались выступать в поддержку кандидатов на предстоящих муниципальных выборах в стране. Традиционно группы играют концерты, призывая голосовать за того или иного управленца, однако в этом году политики могут остаться без музподдержки.

«С нашей отраслью поступали крайне несправедливо за последние 14 месяцев», — заявил гитарист Микко Косонен, играющий в коллективе певицы Майи Вилккумаа.

Музыкант имеет ввиду коронавирусные ограничения, которые до сих пор действуют на территории страны. По состоянию на 15 мая в Финляндии зафиксировано 88 тысяч заболевших. Местные власти обещали смягчить режим карантина в конце апреля, но долгожданных послаблений так и не произошло. Количество зрителей на любых публичных мероприятиях строго ограничено.

Теперь группы из Финляндии призывают коллег по музыкальному цеху бойкотировать грядущие выбора, дабы напомнить Хельсинки о снятии ограничений. Ярче всех свою позицию выразила певица Паула Весала. Она заявила, что «даже к обезьянам уже пускают публику, а аудитория музыкантов до сих пор ограничена шестью персонами».