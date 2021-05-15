Экс-депутат Рады Журавко предложил "сделать выводы" после убийства историка на Украине

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал смерть историка-краеведа Владимира Щукина.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал смерть историка-краеведа Владимира Щукина.

Экс-парламентарий отреагировал на новость об убийстве ученого. Историк изучал специфику Холокоста на территории страны. Похожая история произошла в 2018 году. Тогда зарезали научного руководителя кандидатской диссертации Щукина Николая Щитюка. Журавко указал на связь этих дел.

"Вот и думайте, кому это выгодно, и кто за этим стоит, когда по столице проходят нацистские марши, а полиция расследует рисунки детей на 9 мая. Делайте выводы", — подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно о гибели Щукина в Николаеве. Тело историка нашли в собственной квартире с ножевыми ранениями. Следствие пока не установило подозреваемых.