Португалия может разрешить въезд туристам из большинства европейских стран

Власти Португалии могут открыть границы для граждан большинства европейских стран. Об этом сообщили в местных СМИ.

Власти Португалии могут открыть границы для граждан большинства европейских стран. Об этом сообщили в местных СМИ.

Въезд в страну могут разрешить с 17 мая. Границы планируется открыть для туристов из стран Европейского союза, а также государств, которые входят в Шенгенскую зону. В перечень попала и Великобритания, передает государственная телерадиокомпания Radio e Televisao de Portugal.

По предварительным данным, меры будут применять в отношении тех стран, где показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние 14 дней не превышает 500 случаев на 100 тыс. человек. По-прежнему ограничения продолжат действовать для ЮАР, Бразилии, Индии, Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции.