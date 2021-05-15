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17:36   15 Мая 2021
Общество

Португалия может разрешить въезд туристам из большинства европейских стран

Португалия может разрешить въезд туристам из большинства европейских стран

Власти Португалии могут открыть границы для граждан большинства европейских стран. Об этом сообщили в местных СМИ.

Въезд в страну могут разрешить с 17 мая. Границы планируется открыть для туристов из стран Европейского союза, а также государств, которые входят в Шенгенскую зону. В перечень попала и Великобритания, передает государственная телерадиокомпания Radio e Televisao de Portugal.

По предварительным данным, меры будут применять в отношении тех стран, где показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние 14 дней не превышает 500 случаев на 100 тыс. человек. По-прежнему ограничения продолжат действовать для ЮАР, Бразилии, Индии, Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции.

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#европа #португалия #границы

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