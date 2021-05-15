Москвичей предупреждают о нападениях клещей

Специалисты зафиксировали первые случаи нападения клещей в московских парках. В Роспотребнадзоре рассказали, как не пострадать от опасных насекомых.

Специалисты зафиксировали первые случаи нападения клещей в московских парках. В Роспотребнадзоре рассказали, как не пострадать от опасных насекомых.

В Москве и Подмосковье вирус клещевого энцефалита был выявлен только у особей, пойманных в районе Крылатского. Этот очаг ежегодно подвергается наблюдению, в прошлом году у местных клещей не обнаружили вируса, а их численность была низкой, сообщила ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

По словам эксперта, столичные власти уделяют внимание этой проблеме и хорошо обрабатывают скверы и парки от клещей, пишет "Журналистская правда". Прививку от клещевого энцефалита следует делать тем, кто проводит много времени в области. Получать вакцину следует три раза в год.