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17:33   15 Мая 2021
Общество

Москвичей предупреждают о нападениях клещей

Москвичей предупреждают о нападениях клещей

Специалисты зафиксировали первые случаи нападения клещей в московских парках. В Роспотребнадзоре рассказали, как не пострадать от опасных насекомых.

В Москве и Подмосковье вирус клещевого энцефалита был выявлен только у особей, пойманных в районе Крылатского. Этот очаг ежегодно подвергается наблюдению, в прошлом году у местных клещей не обнаружили вируса, а их численность была низкой, сообщила ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

По словам эксперта, столичные власти уделяют внимание этой проблеме и хорошо обрабатывают скверы и парки от клещей, пишет "Журналистская правда". Прививку от клещевого энцефалита следует делать тем, кто проводит много времени в области. Получать вакцину следует три раза в год.

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#москва #роспотребнадзор #клещи

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