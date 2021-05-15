Бывший депутат Верховной Рады "засветился" в золотодобыче на территории Башкирии

Бывший украинский политик Леонид Казаченко оказался замешан в ведении неэкологичного бизнеса в золотодобывающей промышленности на территории Башкирии.

Бывший украинский политик Леонид Казаченко оказался замешан в ведении неэкологичного бизнеса в золотодобывающей промышленности на территории Башкирии.

Вопрос о порядке взаимодействия властей республики и компаний, которые добывают золото в Башкирии, был поднят главой субъекта Радием Хабировым во время заседания комиссии по вопросам деятельности недропользователей. Об этом пишет ФАН.

Хабиров указал, что сейчас в регионе имеются проблемные вопросы, которые необходимо решить. В частности, было выявлено, что конечным бенефициаром компании "Альт-инвест" является бывший вице-премьер Украины Леонид Казаченко. В адрес этого предприятия постоянно поступают жалобы о ведении "грязной" деятельности, разбрасывании мусора по всей округе, а также бесконтрольной добыче золота.

Помимо этого, многие предприятия стараются уйти от налогов и ведут свою деятельность через различные офшоры. Соответственно, местные жители не могут почувствовать положительного эффекта от того, что живут буквально на золотой жиле, так как Башкирия действительно богата запасами благородного металла.

Глава Башкортостана предложил создать особую ассоциацию, в которую войдут золотодобывающие компании. Помимо этого, в инициативу входит и формирование специальной комиссии из представителей властных структур — это позволит оперативно прорабатывать все текущие вопросы.