18:20 15 Мая 2021Шоу-бизнес
"Грустно, но — селяви": Семен Слепаков подтвердил, что расстался с женой
Известный исполнитель в стихах рассказал своим подписчикам, что развелся со своей супругой.
Знаменитый шоумен и музыкант Семен Слепаков в стихах рассказал о своем разводе. Он объяснил, что разорвал узы брака еще год назад. Об этом сообщается в новой публикации на его странице в Instagram.
«Теперь пару слов про мою семью,
Сейчас я свет на это пролью —
Я в браке давно уже не состою», — написал певец.
Слепаков пояснил, что таким образом ответил хейтерам, которые «месяцами шлют письма в директ». Подписчики и поклонники творчества исполнителя похвалили его за «достойный ответ», многие добавили, что расстроились из-за новостей о расставании шоумена со своей пассией.
Напомним, что Семен Слепаков женился на своей супруге Карине в 2012 году в Италии. Детей у пары не было.