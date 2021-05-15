"Грустно, но — селяви": Семен Слепаков подтвердил, что расстался с женой

Известный исполнитель в стихах рассказал своим подписчикам, что развелся со своей супругой.

Знаменитый шоумен и музыкант Семен Слепаков в стихах рассказал о своем разводе. Он объяснил, что разорвал узы брака еще год назад. Об этом сообщается в новой публикации на его странице в Instagram.

«Теперь пару слов про мою семью, Сейчас я свет на это пролью — Я в браке давно уже не состою», — написал певец.

Слепаков пояснил, что таким образом ответил хейтерам, которые «месяцами шлют письма в директ». Подписчики и поклонники творчества исполнителя похвалили его за «достойный ответ», многие добавили, что расстроились из-за новостей о расставании шоумена со своей пассией.

Напомним, что Семен Слепаков женился на своей супруге Карине в 2012 году в Италии. Детей у пары не было.