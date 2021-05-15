17:22 15 Мая 2021Политика
Участники июньского саммита НАТО обсудят вопрос получения ПДЧ Украиной
Вопрос получения Киевом Плана действий по членству будет рассмотрен на саммите НАТО в июне, заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина.
Вопрос получения Киевом Плана действий по членству будет рассмотрен на саммите НАТО в июне, заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина.
Украина настаивает, чтобы обещание о предоставлении членства в НАТО, которое было дано Киеву 13 лет назад на Бухарестском саммите стран Альянса, было выполнено, сказала она.
"Данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ", — отметила Стефанишина.
По ее словам, на июньском саммите присутствие президента Украины Владимира Зеленского не является обязательным.