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17:22   15 Мая 2021
Политика

Участники июньского саммита НАТО обсудят вопрос получения ПДЧ Украиной

Участники июньского саммита НАТО обсудят вопрос получения ПДЧ Украиной

Вопрос получения Киевом Плана действий по членству будет рассмотрен на саммите НАТО в июне, заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина.

Украина настаивает, чтобы обещание о предоставлении членства в НАТО, которое было дано Киеву 13 лет назад на Бухарестском саммите стран Альянса, было выполнено, сказала она.

"Данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ", — отметила Стефанишина.

По ее словам, на июньском саммите присутствие президента Украины Владимира Зеленского не является обязательным.

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#украина #нато #зеленский

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