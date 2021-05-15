Участники июньского саммита НАТО обсудят вопрос получения ПДЧ Украиной

Вопрос получения Киевом Плана действий по членству будет рассмотрен на саммите НАТО в июне, заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина.

Вопрос получения Киевом Плана действий по членству будет рассмотрен на саммите НАТО в июне, заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина.

Украина настаивает, чтобы обещание о предоставлении членства в НАТО, которое было дано Киеву 13 лет назад на Бухарестском саммите стран Альянса, было выполнено, сказала она.

"Данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ", — отметила Стефанишина.

По ее словам, на июньском саммите присутствие президента Украины Владимира Зеленского не является обязательным.