«Поздно пить боржоми»: Сатановский сравнил диалог России и США с войной в секторе Газа

Политический эксперт не оставил без внимания грядущую встречу Лаврова с Блинкеном.

Через несколько дней в рамках Арктического совета в Рейкъявике встретятся глава российского МИД Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен. Политики обсудят вопросы стратегической стабильности и подготовку встречи встречу между президентами Владимиром Путиным и Джозефом Байденом.

На страницах Telegram-канала «Армагеддоныч» российский политолог Евгений Сатановский задался вопросом, чем закончится встреча двух видных политиков в исландской столице. По мнению эксперта, ни о какой «разрядке» отношений двух сверхдержав пока говорить не приходится.

«Впереди нас несомненно ждет разрядка отношений с США, примерно такая же по содержанию, как у Израиля с ХАМАСом [исламское политическое движение]. Лавров же с Блинкеном вот-вот встретятся, в Исландии, кажется? Интересно, что это России принесет? Мы вернемся на уровень отношений, который у нас был до [экс-президента США Барака] Обамы (и чем он, кстати, был так уж хорош?)? <…> Гадить нам Штаты перестанут? Историю перекурочивать?» — интересуется Сатановский.

Если брать в расчет антироссийские выпады господина Байдена и его администрации, то на переговоры с американской делегацией впору посылать далеко не закаленных в дипломатических «боях» послов, считает политолог. Сатановский предложил обратиться за помощью к «переговорщикам» из мест не столь отдаленных.

«Может, вместо дипломатов на переговоры с американцами пора барыг с бандитами и карточных шулеров со щипачами слать? Пока первые им лапшу на уши вешать будут и торговаться, остальные их от лишнего, чего они там за последние тридцать лет себе у нас прибрали, почистят слегка? А то ведем себя, как дешевые фраера, за которых они нас, кстати, не скрывая и держат? А мы ведь из себя все такие ироничные и жесткие, особенно на телешоу собственного производства. Наверное, мало о нас ноги вытирают», — посетовал специалист.

В заключение Евгений Сатановский намекнул, что куда более важная встреча состоится между первыми лицами России и США. Пока ни о месте встречи, ни о предполагаемой дате беседы Владимира Путина и Джо Байдена ничего не известно. Последний, впрочем, поменял риторику по отношению к Москве после кибератаки на топливопровод Colonial Pipeline.