Сербский депутат Драгиния Влк вакцинировалась вторым компонентом "Спутник V"

Вторую инъекцию вакцины "Спутник V" получила сербский депутат горсовета Белграда Драгиния Влк. По ее словам, она доверяет российской медицине.

Вторую инъекцию вакцины "Спутник V" получила сербский депутат горсовета Белграда Драгиния Влк. По ее словам, она доверяет российской медицине.

На вакцинацию Влк пришла в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Таким образом депутат хотела выразить благодарность российскому президенту за производство "Спутника V" на территории Сербии.

По словам Влк, после первой дозы препарата у нее наблюдалась небольшая температура, но вскоре состояние пришло в норму. В Сербии доверяют российской вакцине и считают ее действенной. Многие политики и знаменитости прививаются именно этим препаратом, отметила депутат в беседе с РИА Новости. На данный момент российский препарат "Спутник V" одобрен в 65 странах.