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16:59   15 Мая 2021
Политика

Соратники Навального не остановили сбор данных пользователей даже после утечки базы

Соратники Навального не остановили сбор данных пользователей даже после утечки базы

Команда блогера Алексея Навального продолжает собирать информацию о своих сторонниках даже после слива базы электронных адресов.

Регистрация на небезопасном ресурсе по-прежнему доступна, несмотря на утечку информации о пользователях, пишет ФАН. С помощью сайта менеджер проектов "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков и директор организации Иван Жданов надеялись привлечь россиян к участию в акциях протеста.

За некоторое время до незаконных акций электронные адреса сторонников Навального были слиты в Сеть. Архив содержал более 500 тысяч адресов, 70% из которых оказались ботами. Сбор информации на сайте продолжается, несмотря на произошедший инцидент.

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#навальный #сайт #волков #утечка

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