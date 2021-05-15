Соратники Навального не остановили сбор данных пользователей даже после утечки базы

Команда блогера Алексея Навального продолжает собирать информацию о своих сторонниках даже после слива базы электронных адресов.

Команда блогера Алексея Навального продолжает собирать информацию о своих сторонниках даже после слива базы электронных адресов.

Регистрация на небезопасном ресурсе по-прежнему доступна, несмотря на утечку информации о пользователях, пишет ФАН. С помощью сайта менеджер проектов "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков и директор организации Иван Жданов надеялись привлечь россиян к участию в акциях протеста.

За некоторое время до незаконных акций электронные адреса сторонников Навального были слиты в Сеть. Архив содержал более 500 тысяч адресов, 70% из которых оказались ботами. Сбор информации на сайте продолжается, несмотря на произошедший инцидент.