Визит госсека США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд может пошатнуть стратегию главы Украины Владимира Зеленского по подготовке ко второму президентскому сроку.

Визит госсека США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд может пошатнуть стратегию главы Украины Владимира Зеленского по подготовке ко второму президентскому сроку.

Команда украинского лидера восприняла неофициальную встречу Нуланд с киевским мэром Виталием Кличко в отеле "Хайятт" как "смотрины" на пост нового президента страны со стороны США. Жители Киева доверяют градоначальнику намного больше, чем Зеленскому, поэтому он в срочном порядке организовал масштабные обыски коммунальных предприятий столицы государства.

Возможность второго президентского срока для действующего лидера сейчас под вопросом, а выборы могут состояться досрочно в случае, если Зеленский не докажет американской стороне, что он небесполезен.