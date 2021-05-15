Ушел из жизни научный руководитель НМИЦ им. Бурденко

Научный руководитель НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко Минздрава РФ Александр Потапов скончался в Москве на 73-м году жизни.

Научный руководитель НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко Минздрава РФ Александр Потапов скончался в Москве на 73-м году жизни.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и близким академика. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Александр Потапов был выдающимся нейрохирургом, доктором медицинских наук, профессором и академиком РАН. Его научные работы публиковались в России и за рубежом. Академик в 2014 году возглавил Научно-исследовательский институт нейрохирургии, а в 2019 году стал его научным руководителем.