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16:45   15 Мая 2021
Общество

Ушел из жизни научный руководитель НМИЦ им. Бурденко

Ушел из жизни научный руководитель НМИЦ им. Бурденко

Научный руководитель НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко Минздрава РФ Александр Потапов скончался в Москве на 73-м году жизни.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и близким академика. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Александр Потапов был выдающимся нейрохирургом, доктором медицинских наук, профессором и академиком РАН. Его научные работы публиковались в России и за рубежом. Академик в 2014 году возглавил Научно-исследовательский институт нейрохирургии, а в 2019 году стал его научным руководителем.

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#москва #смерть #александр потапов

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