16:45 15 Мая 2021Общество
Ушел из жизни научный руководитель НМИЦ им. Бурденко
Научный руководитель НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко Минздрава РФ Александр Потапов скончался в Москве на 73-м году жизни.
Научный руководитель НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко Минздрава РФ Александр Потапов скончался в Москве на 73-м году жизни.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и близким академика. Дата и место прощания будут объявлены позднее.
Александр Потапов был выдающимся нейрохирургом, доктором медицинских наук, профессором и академиком РАН. Его научные работы публиковались в России и за рубежом. Академик в 2014 году возглавил Научно-исследовательский институт нейрохирургии, а в 2019 году стал его научным руководителем.