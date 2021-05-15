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16:21   15 Мая 2021
Общество

Французские ученые объяснили потерю обоняния при COVID-19

Французские ученые объяснили потерю обоняния при COVID-19

Специалисты из Института Пастера в сотрудничестве с другими французскими вузами выяснили, почему коронавирус приводит к потере обоняния. 

Коронавирус поражает сенсорные нейроны в носоглотке, тем самым приводя к воспалению эпителия и обонятельной нервной системы. Также это может привести к угнетению рецепторов, которые отвечают за восприятие запахов.

Из-за вируса сенсорные нейроны теряют обонятельные реснички, которые необходимы для "ловли" молекул-раздражителей. В связи с этим у больного COVID-19 может произойти нарушение психики, могут появиться неврологические симптомы, среди которых тревожность и депрессия.

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#вирус #симптом #коронавирус

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