Французские ученые объяснили потерю обоняния при COVID-19

Специалисты из Института Пастера в сотрудничестве с другими французскими вузами выяснили, почему коронавирус приводит к потере обоняния.

Специалисты из Института Пастера в сотрудничестве с другими французскими вузами выяснили, почему коронавирус приводит к потере обоняния.

Коронавирус поражает сенсорные нейроны в носоглотке, тем самым приводя к воспалению эпителия и обонятельной нервной системы. Также это может привести к угнетению рецепторов, которые отвечают за восприятие запахов.

Из-за вируса сенсорные нейроны теряют обонятельные реснички, которые необходимы для "ловли" молекул-раздражителей. В связи с этим у больного COVID-19 может произойти нарушение психики, могут появиться неврологические симптомы, среди которых тревожность и депрессия.