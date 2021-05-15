Чиновники из РФ перестают пользоваться WhatsApp из-за новых правил мессенджера

Российские чиновники удаляют аккаунты из WhatsApp или перестают им пользоваться из-за введения руководством мессенджера новой политики конфиденциальности.

Российские чиновники удаляют аккаунты из WhatsApp или перестают им пользоваться из-за введения руководством мессенджера новой политики конфиденциальности.

С 15 мая популярнейший в мире мессенджер начнет отключать опцию звонков и сообщений у тех пользователей, которые отказались принять новое пользовательское соглашение. Согласно введенным требованиям, WhatsApp будет передавать персональную информацию о пользователях компании Facebook.

Министры, губернаторы и региональные чиновники опасаются сбоев в работе приложения, а также утечек личных данных. Многие госслужащие устанавливают на свои телефоны мессенджеры Telegram и Signal.