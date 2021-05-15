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16:17   15 Мая 2021
Политика

Партия "Родина" поможет псковскому отделению Российского детского фонда

Партия "Родина" поможет псковскому отделению Российского детского фонда

Лидер партии "Родина", депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев прибыл с рабочим визитом в Псковскую область.

Журавлев встретился с благотворителями из регионального отделения Российского детского фонда. Активисты рассказали депутату о проблемах с доставкой необходимых вещей и продуктов в отдаленные районы региона. Парламентарий выслушал жалобы и поручил псковским "родинцам" организовать своевременную доставку необходимого.

"Дети — наше будущее, поэтому мы сделаем все, чтобы они ни в чем не нуждались", — цитирует Алексея Журавлева Федеральное агентство новостей (ФАН).

Лидер "Родины" также возложил цветы к Вечному огню. В мероприятии поучаствовали местные жители, которые пришли на памятный вечер вместе с детьми.

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#родина #журавлев #псков

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