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16:07   15 Мая 2021
Политика

Партия ОПЗЖ отреагировала на предложение по обмену Медведчука на украинцев

Партия ОПЗЖ отреагировала на предложение по обмену Медведчука на украинцев

Представители политсилы "Оппозиционная платформа — За жизнь" прокомментировали заявление властей о возможном обмене Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.

Согласно тексту сообщения, партия рассматривает подобные действия украинской власти в качестве провокации.

Ранее стало известно, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности передать политика российской стороне. Это станет возможным, если суд признает его виновным по делу о госизмене, резюмировал он.

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#обмен #медведчук #ОПЗЖ

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