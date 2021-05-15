Партия ОПЗЖ отреагировала на предложение по обмену Медведчука на украинцев

Представители политсилы "Оппозиционная платформа — За жизнь" прокомментировали заявление властей о возможном обмене Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.

Представители политсилы "Оппозиционная платформа — За жизнь" прокомментировали заявление властей о возможном обмене Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.

Согласно тексту сообщения, партия рассматривает подобные действия украинской власти в качестве провокации.

Ранее стало известно, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности передать политика российской стороне. Это станет возможным, если суд признает его виновным по делу о госизмене, резюмировал он.