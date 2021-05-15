16:00 15 Мая 2021Армия
Четыре ракетных удара Израиля уничтожили офисы международных СМИ в Газе
Ракеты израильской армии попали по 15-этажному зданию в секторе Газа. Авиаудар разрушил строение, в котором располагались офисы международных СМИ.
Ракеты израильской армии попали по 15-этажному зданию в секторе Газа. Авиаудар разрушил строение, в котором располагались офисы международных СМИ.
Сообщается, что всего было произведено четыре ракетных удара.
"ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание "аль-Джала", в котором размещался ряд международных СМИ таких, как Ассошиэйтед Пресс и Al-Jazeera", — сообщил РИА Новости источник.
Ранее сообщалось, что израильская армия сделала "предупреждение" о предстоящих атаках здания. В строении находились офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа.