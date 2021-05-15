Слова президента РФ Владимира Путина об превращении Украины в российского "антипода" вызвали сожаление в Министерстве иностранных дел страны.

Слова президента РФ Владимира Путина об превращении Украины в российского "антипода" вызвали сожаление в Министерстве иностранных дел страны.

По словам спикер МИД Украины Олега Николенко, российская сторона якобы демонстрирует непонимание внутренних процессов в соседнем государстве.

"Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки третьих сторон", — сказал представитель украинского внешнеполитичсекого ведомства.

Трансформацию Украины в европейскую демократическую страну ничто не остановит, подчеркнул Николенко. Также дипломат выразил уверенность, что Киеву и Москве придется сосуществовать рядом друг с другом на основе взаимоуважения.