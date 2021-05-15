Создатели фильма "Турист" поделились подробностями о ходе работы над картиной

Генрих Кен, выступивший в качестве продюсера фильма "Турист", представил картину на стадионе имени Бартелеми Боганда в столице ЦАР — Банги.

Генрих Кен, выступивший в качестве продюсера фильма "Турист", представил картину на стадионе имени Бартелеми Боганда в столице ЦАР — Банги.

Уникальный художественный фильм "Турист", ставший первой российско-центральноафриканской картиной, был представлен в столице ЦАР — городе Банги. Показ был организован на стадионе имени Бартелеми Боганда, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Перед началом сеанса продюсер Генрих Кен рассказал о ходе работы над картиной и выразил восхищение мужеством народа Центральноафриканской Республики. По его словам, фильм был посвящен дружбе народов.

"Фильм о взаимопомощи двух стран: России и Центральноафриканской Республики. О дружбе народов, закаленной тяжелыми испытаниями", — заявил он.

По словам продюсера, фильм было нелегко снимать. Команда делала упор на реальных съемках и сценах боевых действий, что стало серьезным вызовом. Он также отметил, что многое в ЦАР стало для него открытием.

"Это не первый наш международный проект. Мы работали с разными актерами, но я должен сказать, что вы самые лучшие", — подчеркнул Кен, обращаясь к актерам фильма.

Фильм "Турист" рассказывает о деятельности российских инструкторов в ЦАР. Они сделали большой вклад в освобождение страны от боевиков.