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15:29   15 Мая 2021
Общество

Принц Гарри вспомнил об изнанке королевской жизни

Принц Гарри вспомнил об изнанке королевской жизни

Британский принц Гарри разоткровенничался в новом интервью. На этот раз герцог Сассекский сравнил жизнь в королевской семье с зоопарком и фильмом "Шоу Трумана".

Герцог Сассекский вспомнил об изнанке королевской жизни в подкасте актера Дакса Шепарда Armchair Expert. Он признался, что давно хотел покинуть Букингемский дворец, потому что ему не нравилась сложившаяся там обстановка.

Чувства принца Гарри разделяла и его супруга Меган Маркл, которая разочаровалась в жизни при дворе. Она пыталась убедить мужа, что можно не быть членами королевской семьи, но создать себе жизнь ничуть не хуже.

Принц Гарри рассказал, что изменил отношение к ситуации, когда начал работать с психотерапевтом. Обратиться за помощью ему посоветовала Меган Маркл, когда увидела неспокойное состояние мужа.

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#принц гарри #меган маркл #королевская семья

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