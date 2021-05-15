Принц Гарри вспомнил об изнанке королевской жизни

Британский принц Гарри разоткровенничался в новом интервью. На этот раз герцог Сассекский сравнил жизнь в королевской семье с зоопарком и фильмом "Шоу Трумана".

Британский принц Гарри разоткровенничался в новом интервью. На этот раз герцог Сассекский сравнил жизнь в королевской семье с зоопарком и фильмом "Шоу Трумана".

Герцог Сассекский вспомнил об изнанке королевской жизни в подкасте актера Дакса Шепарда Armchair Expert. Он признался, что давно хотел покинуть Букингемский дворец, потому что ему не нравилась сложившаяся там обстановка.

Чувства принца Гарри разделяла и его супруга Меган Маркл, которая разочаровалась в жизни при дворе. Она пыталась убедить мужа, что можно не быть членами королевской семьи, но создать себе жизнь ничуть не хуже.

Принц Гарри рассказал, что изменил отношение к ситуации, когда начал работать с психотерапевтом. Обратиться за помощью ему посоветовала Меган Маркл, когда увидела неспокойное состояние мужа.