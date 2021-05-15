Ученые из США назвали привычки, которые провоцируют инсульт
Американские специалисты сообщили, что предотвратить развитие острого нарушения кровоснабжения головного мозга можно, скорректировав привычки.
Отказ от курения, употребления алкоголя, правильное питание и активный образ жизни могут снизить риск возникновения инсульта на 80%, отметили ученые. Они советуют исключить из рациона несколько продуктов.
Продукты с высоким содержанием натрия пользуются спросом у большого количества людей. Однако соленая пища увеличивает риск болезни, так как она повышает артериальное давление, а 50% инсультов имеет связь именно с гипертонией.
Также спровоцировать инсульт может дефицит калия. Специалисты рекомендуют есть бананы, фасоль, свеклу, картофель и шпинат, так как там много этого микроэлемента. Эксперты рассказали, что люди, которые едят рыбу несколько раз в месяц, менее склонны к развитию опасного для жизни заболевания.