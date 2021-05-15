Ученые из США назвали привычки, которые провоцируют инсульт

Американские специалисты сообщили, что предотвратить развитие острого нарушения кровоснабжения головного мозга можно, скорректировав привычки.

Американские специалисты сообщили, что предотвратить развитие острого нарушения кровоснабжения головного мозга можно, скорректировав привычки.

Отказ от курения, употребления алкоголя, правильное питание и активный образ жизни могут снизить риск возникновения инсульта на 80%, отметили ученые. Они советуют исключить из рациона несколько продуктов.

Продукты с высоким содержанием натрия пользуются спросом у большого количества людей. Однако соленая пища увеличивает риск болезни, так как она повышает артериальное давление, а 50% инсультов имеет связь именно с гипертонией.

Также спровоцировать инсульт может дефицит калия. Специалисты рекомендуют есть бананы, фасоль, свеклу, картофель и шпинат, так как там много этого микроэлемента. Эксперты рассказали, что люди, которые едят рыбу несколько раз в месяц, менее склонны к развитию опасного для жизни заболевания.