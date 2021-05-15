Жители Сейшельских Островов начали прививаться российской вакциной "Спутник V"

Представитель посольства РФ на Сейшелах заявил, что люди, проживающие на островах, смогут привиться вакциной из России.

Представитель посольства РФ на Сейшелах заявил, что люди, проживающие на островах, смогут привиться вакциной из России.

Вакцина "Спутник V" была официально зарегистрирована в Республике Сейшельские Острова 9 марта. А в ближайшее время российский препарат начнет вносить свой вклад в государственную программу иммунизации населения, заявили в диппредставительстве.

Там отметили, что власти островов активно борются с пандемией коронавируса в своем государстве. Также известно, что к настоящему моменту двумя дозами различных зарубежных препаратов вакцинировано порядка 60% Сейшельских Островов.