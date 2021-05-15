«Писательница Лиза», или Кем была тайная любовь Ленина

Последний раз Владимир Ленин видел свою любовницу перед Первой мировой войной.

Хорошо известно, что главной женщиной в жизни вождя мирового пролетариата Владимира Ленина (в миру Ульянова) была его жена Надежда Крупская. Некоторые историки также вспоминают любовницу Инессу Арманд, но немногие знают, что у предводителя революции был еще один роман «на стороне». Эксперты портала «Русская семерка» рассказали, кому удалось покорить сердце Ленина и продержать его в «любовных оковах» целых девять лет.

Первое упоминание некой Елизаветы де К. датируется 1936 годом. Тогда французская газета L'Intransigeant опубликовала ее мемуары вместе с выдержками из писем, которые Ленин писал возлюбленной. Через год материалы вышли в виде отдельной книги под названием «Любовные тайны Ленина» (Les amours secretes de Lenine).

На ее страницах говорилось, что Владимир Ильич познакомился с «Lise de K.» в небольшом питейном заведении с татарской кухней в 1905 году. Девушка происходила из аристократического рода и, по заверениям биографа Ленина Роберта Пейна, имела немалые «средства». Изначально внешность и повадки революционера Ульянова не впечатлили молодую особу.

«Он очень сильно картавил. Рыжему цвету его волос курьезно соответствовали красноватые пятна, усеивавшие его лицо и даже руки. Но, в общем, в его внешности не было ничего особенного и, признаюсь, я была очень далека от мысли, что я нахожусь в присутствии человека, от которого должна была зависеть судьба России», — пишет в свои воспоминаниях Елизавета.

Контакт удалось найти благодаря революционным воззрениям: девушка согласилась предоставить свою квартиру для встреч социалистов. До или после таких конспиративных собраний Ленин и Лиза де К. все чаще начали оставаться наедине, а позже принялись проводить вместе выходные на природе.

В тот же год между влюбленными случилась ссора. Владимир Ленин и его пассия отправились на отдых в Стокгольм, где будущий вождь революционеров пытался увлечь даму разговорами о политике и государственном устройстве. Юную Лизу эти тема не особо волновали, девушка предпочитала говорить о поэзии. После небольшой размолвки пара разъехалась по разным уголкам мира.

Следующая встреча Ленина с таинственной Елизаветой состоялась лишь во время его второй эмиграции (1908 – 1917 гг.) в Париже. Вновь увидев друг друга, они решили сохранить дружеские отношения.

В последний раз Ленин видел свою возлюбленную перед Первой мировой войной. Революционер лично пригласил уже повзрослевшую Лизу в австрийскую область Галицию, в деревню Поронино.

«Когда, наконец, после многих проволочек они с Лениным встретились, она была изумлена произошедшей в нем переменой. Он стал намного резче», — отмечает биограф Ленина.

В последнем разговоре с бывшей любовницей вождь пролетариата утверждал, что людям не нужна свобода, которая может быть лишь «формой диктатуры буржуазии». Не таких слов ждала Елизавета от Владимира Ульянова. Девушка вскоре покинула Европу, однако в последствие не отказывалась от материальной помощи со стороны Ленина.

Через несколько лет современники революции подтверждали наличие теневых финансовых переводов на имя странной «писательницы, которая была в близких отношениях с вождем». Деньги Елизавета де К. получала прямиком из Москвы, где они проходили через близких Ленину чекистов.

Историки «Русской семерки» отмечают, что информацию о «любовнице Лизе» не стоит считать истиной в первой инстанции. На Западе 30-х годов выходило немало «сенсационных расследований» о личной жизни значимых политических деятелей. На официальном уровне эта тема никогда не поднималась ни среди окружения Ленина, ни среди его последователей. Фамилия таинственной Lise de K. до сих пор неизвестна.