Неврологи перечислили основные факторы возникновения мигрени

Российский врач-невролог Анисимова Елена рассказала об основных факторах, которые могут вызывать мигрени. Среди них стресс, голодание, недосып.

Российский врач-невролог Анисимова Елена рассказала об основных факторах, которые могут вызывать мигрени. Среди них стресс, голодание, недосып.

Также на возникновение мигрени может повлиять употребление некоторых продуктов и напитков. Анисимова рекомендует завести дневник мигреней и выявить триггеры, которые их провоцируют. Специалист отметила, что у каждого пациента могут добавляться и другие факторы.

Врач-невролог Базий Николай добавил, что иногда приступ мигрени вызывает духота, такие продукты, как вино, сыр, шоколад. Базий посоветовал людям, страдающим от мигрени, носить полезный перекус, чтобы не вызвать очередной приступ головной боли.