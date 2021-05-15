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14:58   15 Мая 2021
Происшествия

Драка с участием лидера группы "Нервы" произошла у московского бара

Драка с участием лидера группы "Нервы" произошла у московского бара

Фронтмен группы "Нервы" Евгений Мильковский ввязался в драку около караоке-бара в российской столице.

Инцидент произошел в районе станции метро "Новослободская". На видео, которое удалось заснять очевидцам, видно, что певец на повышенных тонах общается с мужчиной возле входа в заведение, сообщает сайт 360tv.ru. Драка началась после того, как Евгений Мильковский оттолкнул собеседника. Кто одержал "победу" в этой потасовке — неизвестно.

Менеджер артиста сообщила, что не в курсе произошедшего, и заверила, что с музыкантом все в порядке. Группу "Нервы" музыкант основал в 2010 году. Всего коллектив выпустил семь альбомов.

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#драка #нервы #мильковский

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