Алексей Журавлев выслушал просьбы жителей Псковской области

Председатель партии "Родина" депутат Госдумы Алексей Журавлев посетил с рабочим визитом Псковскую область.

Председатель партии "Родина" депутат Госдумы Алексей Журавлев посетил с рабочим визитом Псковскую область.

Здесь он встретился с представителями общественности и местными жителями, которые рассказали ему о проблемах региона. Псковитяне пожаловались депутату на сложности с получением выплаты в размере 10 тысяч рублей малоимущим семьям с детьми из-за излишней бюрократизации.

Еще одна проблема, на которую указали местные жители — доступность спортивных площадок. Многие объекты в Пскове обветшали и требуют ремонта. Поэтому Журавлев заявил, что развитая инфраструктура должна быть по всей России, независимо от размера населенного пункта, так как дело касается детей. Лидер "Родины" также обратил внимание на то, что Псков плохо приспособлен для жизни людей с ограниченными физическими возможностями, пишет Федеральное агентство новостей.

Помимо этого, жители города рассказали о проблемах в сфере здравоохранения. По их словам, в Пскове ощущается нехватка квалифицированных специалистов. Многодетные семьи, в свою очередь, пожаловались, что не могут пройти диспансеризацию из-за отсутствия ортодонтов, окулистов и других специалистов. Журавлев подчеркнул, что системный кризис в здравоохранении необходимо преодолевать, и помимо федеральных, нужны и региональные программы по привлечению работников.