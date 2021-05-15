Депутат ГД Свинцов оценил новую политику конфиденциальности WhatsApp

Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал обновление условий конфиденциальности приложением WhatsApp.

Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал обновление условий конфиденциальности приложением WhatsApp.

Накануне платформа, принадлежащая компании Facebook, ввела несколько ограничений в отношении новых функций. С запретами столкнулись пользователи, которые не стали принимать обновленное пользовательское соглашение. Об этом рассказали на сайте 360tv.ru.

"Правила с каждым годом все жестче и жестче. Пользователи дают согласие на обработку персональных данных, на фактически на слежку за ними, потому что большинство приложений имеет функцию записи голоса, постоянной записи и хранения данных о местоположении мобильного устройства и, как следствие, самого человек", — пояснил депутат.

Крупные компании фактически становится пособниками американских властей. Предприятия помогают органам, которые занимаются сбором и анализом информации, а также слежкой за людьми, добавил Свинцов.