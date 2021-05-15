Политик Елена Панина объяснила признание США и Чехии недружественными странами

США и Чехия оказались в списке недружественных стран из-за конкретных повторяющихся действий по отношению к РФ, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

США и Чехия оказались в списке недружественных стран из-за конкретных повторяющихся действий по отношению к РФ, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

По ее словам, признание Чехии недружественным государством вызвано чередой скандалов, которые Прага раздула на пустом месте. Присутствие в перечне второй страны — США — вполне закономерно, подчеркнула политик.

"После многолетней "санкционной войны" и агрессивного давления с американской стороны прежний термин "партнеры" полностью утратил смысл", — объяснила Панина.

В список вошли всего две страны, поскольку Россия крайне осторожно использует этот инструмент, сказала она.