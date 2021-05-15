Генсек НАТО назвал условие для продолжения диалога с Россией

НАТО продолжает демонстрировать готовность к диалогу с РФ вместе с сохранением санкционного давления, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

НАТО продолжает демонстрировать готовность к диалогу с РФ вместе с сохранением санкционного давления, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

НАТО не заинтересована в холодной войне или гонке вооружений, отметил руководитель военно-политического блока, выступая на дискуссии в рамках ежегодной германской религиозной конференции.

"Это основа для нашего двустороннего подхода к России. Сдерживание, оборона и диалог", — уточнил Столтенберг.

Альянсу следует сохранять санкции против Москвы, но одновременно с этим оставаться готовыми к переговорам с российскими властями, сказал он.