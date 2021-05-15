Итальянские СМИ увидели решение водной блокады Крыма в Азовском море

Обозреватели итальянского издания Italia Oggi рассказали о любопытном способе решения проблемы водоснабжения в Крыму, который рассматривается российскими властями.

Обозреватели итальянского издания Italia Oggi рассказали о любопытном способе решения проблемы водоснабжения в Крыму, который рассматривается российскими властями.

В настоящий момент проводится геологическая разведка в районе Азовского моря. Ученые рассчитывают объемы запасов пресной воды и оценивают возможность их использования в Крыму.

"Рассматривается возможность использования запасов пресной воды, находящихся под Азовским морем, с целью утоления жажды полуострова Крым", — отмечается в статье итальянской газеты.

Российские власти курируют и другие проекты, в рамках которых разрабатываются пути решения водной проблемы полуострова. В том числе планируется строительство опреснительных установок и предприятий.