Свыше семи тысяч кандидатов подали заявки для участия в праймериз "Единой России"

"Единая Россия" прекратила принимать заявки для участия в предварительном голосовании (праймериз) по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу.

"Единая Россия" прекратила принимать заявки для участия в предварительном голосовании (праймериз) по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу.

Такое заявление сделал глава федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин. По его словам, "Единая Россия" получила 7 624 заявки от кандидатов. Половина участников — беспартийные.

"У нас почти равное количество представителей "Единой России" и беспартийных — 52% и 48% соответственно", — сказал Карелин.

Значительно возросло количество людей из разных сфер, которые работают над общественными, социальными или экономическими проектами и готовы их реализовывать не только в своем регионе, но и на федеральном уровне, пояснил глава оргкомитета. Он добавил, что треть участников праймериз являются представителями общественных и волонтерских организаций. Средний возраст кандидатов равен 41 году. Много среди них и "новых лиц".