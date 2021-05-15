13:42 15 Мая 2021Политика
Экс-депутат Рады уверен, что пенсионеров Херсонщины до суицида довела обстановка в стране
Пенсионеры Херсонщины не смогли пережить то, во что превратилась Украина, уверен экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Пенсионеры Херсонщины не смогли пережить то, во что превратилась Украина, уверен экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Ранее стало известно, что на Херсонщине за сутки с собой покончили два пожилых человека. Жителю Новоалексеевки было 83 года, пенсионеру из поселка Ивановка — 94 года.
Бывшего нардепа Журавко новость об этом ужаснула. Экс-депутат высказался о ситуации короткой, но емкой фразой.
"Друзья, как же нужно довести людей", — написал политик в Telegram-канале.
Ранее Журавко призвал сделать выводы из убийства украинского историка Щукина, который изучал проблему Холокоста. Накануне ученого нашли мертвым в квартире, на теле обнаружены ножевые ранения.