Экс-депутат Рады уверен, что пенсионеров Херсонщины до суицида довела обстановка в стране

Пенсионеры Херсонщины не смогли пережить то, во что превратилась Украина, уверен экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Пенсионеры Херсонщины не смогли пережить то, во что превратилась Украина, уверен экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Ранее стало известно, что на Херсонщине за сутки с собой покончили два пожилых человека. Жителю Новоалексеевки было 83 года, пенсионеру из поселка Ивановка — 94 года.

Бывшего нардепа Журавко новость об этом ужаснула. Экс-депутат высказался о ситуации короткой, но емкой фразой.

"Друзья, как же нужно довести людей", — написал политик в Telegram-канале.

Ранее Журавко призвал сделать выводы из убийства украинского историка Щукина, который изучал проблему Холокоста. Накануне ученого нашли мертвым в квартире, на теле обнаружены ножевые ранения.