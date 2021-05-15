Власти Казани предложили досрочно отправить учеников гимназии №175 на каникулы

Ученикам казанской гимназии №175 могут предложить досрочно отправиться на каникулы, сообщили в городской администрации.

Ученикам казанской гимназии №175 могут предложить досрочно отправиться на каникулы, сообщили в городской администрации.

По итогам встреч с родителями школьников мэрия предоставила несколько вариантов дальнейшего развития событий. Ученики выпускных классов будут переведены в соседнюю школу для успешной подготовки к экзаменам. Остальные ребята могут перейти на дистанционное обучение или отправиться на каникулы. Во втором случае итоговые оценки будут выставлены по текущей успеваемости.

Власти Татарстана уже выплатили компенсации шести семьям, дети которых погибли в результате вооруженного нападения на школу. Еще три семьи получат денежные средства в ближайшее время.